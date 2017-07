Deputeti “sulmon” Ramën: Në tre vjet Shqipëria u kthye në një “Republikë Kanabisi”

Deputeti i Partisë Demokratike Tritan Shehu, përmes një statusi në “Facebook” ka sulmuar kryeministri Edi Rama, lidhur me kanabizimin e vendit ku shkruan se në tre vjet Shqipëria u kthye në një “Republikë Kanabisi”. Ai thotë se ishin strukturat e kontrolluar prej kryeministri që stimuluan kultivimin e hashashit.

“Ishin grupet kriminale te “licencuara” nga shtetarët, që më armë në dorë terrorizonin njerëzit, vigjelonin plantacionet me drogë, e transportonin atë nën hundën e atyre që duhej t’i ndalonin, ndanin fitimet me “shefat” e “bosët”. Cili nga këta keqbërës të vërtetë është ndaluar?”, pyet Shehu.

Në vijim të reagimit ai tha paratë e fituara nga droga Rama i përdori për të blerë votat në fushatën elektorale.

“Kryeministri e të tjerë rreth tij po brohorasin sot: “Në Shqipëri nuk po kultivohet me Kanabis”!!! Shpresoj që kjo të jetë e vërtetë, uroj me gjithë zemër për këtë lajm shumë të mirë. Por nuk mund të mos pyes: Kur ishte kaq e lehtë për tu bllokuar kjo veprimtari kriminale, pse u lejua që Shqipëria për tre vite të kthehej në një “Republike Kanabisi”!? Ky kryeministër e këto struktura shtetërore ishin edhe para tre viteve, kur kanabisi mbuloi vendin, duke e kthyer atë, ashtu si na quajtën “Kolumbia e Europës”. Duhet të jemi të sinqertë me opinionin: Kjo nuk mund të ndodhte pa implikimin e Shtetit, i cili sot e “korrigjoi” në disa muaj. Ishin strukturat e tij që e stimuluan këtë kriminalitet, ofiqarët e tij që i morën “haraçin” fshatarëve, të cilët tashmë janë zhytur thellë në “gropa” financiare. Ishin grupet kriminale te “licencuara” nga shtetarët, që më armë në dorë terrorizonin njerëzit, vigjelonin plantacionet me drogë, e transportonin atë nën hundën e atyre që duhej t’i ndalonin, ndanin fitimet me “shefat” e “bosët”. Cili nga këta keqbërës të vërtetë është ndaluar? Nqs do më përmendet ndonjë emër fshatari gjynahqar do t’ju përgjigjem se kjo është Tragjiko-Komike! Dhe diçka së fundmi: Ku janë “malet” parash të fituara nga kriminelet e shtetarët? E di që pjesa e atyre e “luanit” është depozituar diku, një pjesë pret për tu investuar në veprimtari të tjera kriminale, por pa dyshim një pjesë e madhe u “shpërnda” në këtë fushatë elektorale. Kjo është e vërteta e hidhur e kësaj historie tragjike, për të cilën unë kam shkruar e kam folur i pari, që prej shumë vitesh”, tha Shehu.