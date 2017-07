Denoncimi i Berishës: KQZ të rinumërojë votat në Tiranë, 19 video që dëshmojnë vjedhjen

Ish-kryeministri Sali Berisha publikoi në profilin e tij të ‘Facebook’-ut një video që po qarkullon në internet lidhur me vjedhjen e votave të PDIU-së në një qendër numërimi.

Berisha i ka bërë thirrje KQZ-së që të rinumërojë votat në qarkun e Tiranës, por edhe në ato qendra që ka denoncime për manipulime. Ai ka publikuar një mesazh të qytetarit dixhital, i cili akuzon PS-në për tjetërsim të votave të PDIU-së.

STATUSI I BERISHËS:

Ja si ia vodhi mandatin Noriega PDIU-se!

QYTETARI DIXHITAL DENONCON:

Vjedhjen e mandatit te PDIU nga Noriega ne qarkun e Tiranes. Ai thote se disponon 19 video per vjedhjen skandaloze te mandateve nga kanibalet e votave te Edvin Kristaq Rames.

I bej thirrje KQZ te rinumeroje nga e para votat per qarkun e Tiranes dhe per cdo qark tjeter ku ekzistojne te dhena per vjedhje te votave. i bej thirrje Prokurorise se shtetit te ndeshkoje me forcen e ligjit kriminelet e votes se shqiptareve.

Lexoni ju lutem mesazhin dhe shikoni videon skandaloze qe ka derguar qytetari dixhital! Sb

“Pershendetje doktor, kjo eshte vetem nje prej shume videove qe kemi gjetur nga rregjistrimet e kamerave ku shihet se si PS ka tjetersuar voten e PDIU gjate numerimit. Kemi gjetur skandale te tjeta dhe me te medha se kaq, jane plot 19 video te tjera me akte te dhunimit te votes gjate procesit te numerimit.”