Denoncimi: ‘’E tmerrshme, në Dhërmi po bëhet kërdia’’

Sali Berisha, vijon me publikimin e denoncimeve të qytetarëve dixhital.

Sot, ai ka publikuar një mesazh, referuar denoncimit të pushuesit dixhital, për atë që po ndodh në pikun e sezonit turistik në Dhërmi. “E tmerrshme, ku ne pikun e sezonit nuk sheh asnje makine apo agjent terreni te tatimeve. Kohe absurde, ku per shoë mediatik terhiqen zvarre plaka e pleq qe shesin domate ne rruge e nuk len televizione pa thirrur, nderkohe qe ketej behet kerdia”- thuhet ne denoncimin e postuar nga Berisha.

Postimi i Berishës

Pushuesi dixhital denoncon:

Absurditetin e çmimeve ne Dhermi ne kete sezon turistik.

Lexoni mesazhin e tij. sb

“Dhermi, ky katund me kaq shume pretendime duhet refuzuar ne menyre kategorike ose shteti duhet te luaj rolin e tij ne kete katrahure cmimesh dhe ku te gjithe e kane tangerllekun qe te mos te te begenisin fare me kupon tatimor. Kjo industri duhet sabotuar ne menyre urgjente per ti dhene fund cdo lloj abuzimi qe behet me qytetaret. Cdo artikull eshte me 3 – fishin e cmimit normal. E tmerrshme, ku ne pikun e sezonit nuk sheh asnje makine apo agjent terreni te tatimeve. Kohe absurde, ku per shoë mediatik terhiqen zvarre plaka e pleq qe shesin domate ne rruge e nuk len televizione pa thirrur, nderkohe qe ketej behet kerdia.”