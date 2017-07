Berisha tenton të nxisë vlonjatët kundër Ramës? Ja statusi i dedikuar tragjedisë në Vlorë dhe qëndrimit të kryeministrit

Ish- kryeministri Sali Berisha ditën e sotme ka reaguar për tragjedinë e Vlorës, ku mbetën të vdekur 4 persona.

Me një status në FB, ai ngushëllon familjen, por qëllimi i tij është vënia në dukje mos reagimi i Ramës për këtë. Ja postimi akuzues dhe gjykues i tij ndaj Ramës:

Reagimi i plotë:

Rama fyen te vdekur dhe te gjalle!

Per te, zia e te tjereve nuk ekziston!

Te dashur miq, ne vend te ngushellimit per familjet e kater viktimave, per t’iu lehtesuar sadopak dhimbjen e madhe dhe zine, Edvin Kristaq Rama te duket sikur ka zgjedhur t’u thote atyre, vlonjateve e shqiptareve se une kam qejfet e mia dhe nuk me plasi se u mbyten ata.

Ai mburret me cinizem me qefin qe po shijon ne Dhermi duke postuar sot pamje te Gjirit te Gjipese. Me kete akt cinik Rama ngjet me i zi se zia! sb