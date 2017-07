Berisha: “Policia po mashtron, ja e vërteta për aksidentin e Arben Ahmetajt”

“Aksidenti i djeshëm i ish ministrit të Financave Arben Ahmetaj nuk ka ndodhur për shkak të lagështirës, por për shkak të parakalimit të gabuar”

Ky është dyshimi që ngre një ‘qytetar dixhital’, i cili ka dërguar një mesazh në profilin e ish kryeministrit Sali Berisha.

Ja çfarë shkruan Berisha

E verteta mbi aksidentin e ish ministrit Ahmetaj!

“Mirmbrema Dr Berisha, lidhur me aksidentin e ish ministrit Ahmetaj ju informoj se policia e Tiranes po mashtron publikun shkaku ivertet i aksidentit ishte parakalimi i gabuar nga ana e makines se Arben Ahmetaj dhe jo lageshitira si ç’po shkruajne mediat ne Tirane bazuar ne njoftime te policise se dyti nga kontrollet del se makina e Arben Ahmetaj ishte e pasiguruar, nuk ka siguracjon te thjeshte per brenda Shqiperise (tpl) dhe nuk ka as siguracjon (karton jeshil) i cili perdoret per jashte Shqiperise.!”

Shenim: Une botova per transparence dhe ne respekt te qytetarit dixhital mesazhin e tij, natyrisht si mjek uroj sherim te shpejte dhe te plote te te gjithe te plagosurve ne kete aksident te rrugor! sb