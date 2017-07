Aleati i Lulzim Bashës sulmon kritikët: Jeni si veshët e gomarit

Kreu i Partisë Demokristiane, i cili u zgjodh deputet në listën e Partisë Demokratike në Shkodër, Nard Ndoka ka sulmuar kritiket e Lulzim Bashës.

Ndoka i quan kritikët si “veshi i gomarit” dhe thotë se më mirë që Basha ngriu funksionet e tij se ndryshe do shikonin gallatë në kampin blu. Sipas Ndokës në 22 korrik Basha do shkrihet dhe të tjerët do ngrihen.

Statusi i Nard Ndokes:

🌈 Kritikët e Bashës në PD, si “veshi i gomarit”!

🔹Patozi, do garë, por pa Bashën, me veten e tij!

🔹Ruli heq dore vullnetarisht nga kandidimi para zgjedhjeve, pendohet pas zgjedhjeve!

🔹Jozefina është me Berishën, jo me Bashën. Berisha është me Bashën, jo me Jozefinën!

🔹Bregu del dhe i fut ndonjë ‘kodra mbas bregut’ dhe shkon me pushime!

🔹Bode shkruan peticione, ‘hedh gurin e fsheh dorën’, mos ta shohë Berisha!

🔹Imami pajtohet me Jozin që pas “97!

🔸Ca anonimë të tjerë që po bëhen medemek publik, duke sulmuar Bashën, ‘rriti këlysh se të hanë qenë’!

🔹Eduart Selami po garon në kushte të pabarabarta me Bashën, ashtu si Basha garoi me Ramën në zgjedhjet e fundit!

😒 Mirë që është nxehtë dhe Basha u ngri, se do degjonim dhe shikonim gallatë në kampin blu!

✌️ 22 Korriku po vjen, do shkrihet Basha do ngrihen të tjerët, procesi do vazhdojë, të shpresojmë në ringritjen e PD-së!