Akuza e Preç Zogajt: Komisionerët e PD të përfshirë në shit-blerjen e votave

Preç Zogaj, që s’mundi të merrte mandatin e deputetit ngre dyshime të forta për rolin që kanë pasur komisionerët e PD-së në shit-blerjen e votave. I ftuar në emisionin ‘Debati’, Zogaj është shprehur se edhe komisionarë te opozitës janë kompromentuar dhe kanë pasur rolin e tyre në shit-blerjen e votës.

“Marrëveshja Rama-Basha ka dështuar për shitblerjen e votës dhe për dhunën. Komisionerë të blerë që mund të jenë dhe të opozitës apo dhe të Partisë Demokratike, kanë ndihmuar në blerjen e votës apo dhe te sekuestrimi i kartave”,- tha Zogaj, i cili garonte si deputet në qarkun e Lezhës.

Ndër të tjera ai tha se ishte në gjendje të provonte edhe me emra ekzistencën e këtij fenomeni. “Ben Blushi me zbulimet e veta po akuzon Partinë Socialiste, dhe komisionerë të opozitës, pasi janë kompromentuar. Pa dyshim Edi Rama dhe Ilir Meta që kanë lejuar blerjen e votës kanë përgjegjësi të madhe. Unë në çdo komision që do të ngrihet do t’i jap me emra dhe do të provoj që janë blerë votat”, tha Zogaj.