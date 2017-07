Akuzat për gruan dhe kunatin, deputeti i PD-së u përgjigjet kritikëve të Bashës

Deputeti i Partisë Demokratike, Ervin Salianji, nëpërmjet një statusi në llogarinë e tij në rrjetin social “Facebook” u është përgjigjur kritikëve të kreut të PD-së, Lulzim Basha, të cilët e kanë akuzuar këtë të fundit, se vendimet në këtë forcë politike i merr me bashkëshorten dhe kunatin e tij.

Në statusin e tij, Salianji shkruan se Basha ka përgjegjësi për zgjedhjet, por përgjegjësin e tij do ta vlerësojnë me votë anëtarët e Partisë Demokratike.

Gjithashtu deputeti demokrat shkruan se ndërkohë që duhej të kishte argumente për mënyrën e organizimit apo vendimmarrjes strukturore, janë duke u ndërtuar konspiracione, duke u bërë biografia e familjes si në monizëm.

“Ky është mjerim politik, mungesë argumenti dhe shkretim i mendimit përveçse dëshpërim i papërmbajtur”, shkruan Salianji.

Statusi i plotë:

Biografia e familjes, argument monist, mjerim politik dhe shkretim i mendimit!

Lulzim Basha ka pergjegjesi per zgjedhjet dhe e ka marre pergjegjesine per zgjedhjet. Cdo deputet, Ish-deputet, drejtues partie, ish-drejtues te larte te administrates ka pergjegjesi per zgjedhjet! Se sa dhe se si do ta vleresojne me vote anetaret e PD-se dhe po ashtu analiza e plote ne cdo seksion te Partise Demokratike.

Ndersa duhet te kishte argument per menyren e organizimit apo vendimmarrjen strukturore, ndertohen konspiracione dhe akoma me keq i behet biografia e familjes si ne monizem, ky eshte mjerim politik, mungese argumenti dhe shkretim i mendimit perveçse deshperim i papermbajtur personal!