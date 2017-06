Tweet on Twitter

Share on Facebook

KQZ ka nisur të shpallë online rezultatet e para paraprake të zgjedhjeve të sotme ne Kosove.

Nga numri i 47 qendrave te votimeve, nga 1819 gjithsej në gjithë Kosovën, koalicioni PDK-AAK-NISMA prinë me 28,91%, LDK-AKR të dytë me 15,99%, ndërsa VV’ja e treta me 12.23 përqind.

Rezultati eshte paraprak, pjesor dhe i ndryshesem.