Xhelal Mziu: Do shembim shtëpitë me flamujt e PS dhe LSI, reagon ashpër Edi Rama

Kryeministri Edi Rama replikon me kryetarin e Bashkise se Kamzes Xhelal Mziu ne lidhje me deklaraten qe ky i fundit beri per shembjen e banesave me flamuj te PS dhe LSI.

Mziu e beri kete deklarate ne nje tubim elektoral ndersa kryeministri Edi Rama ka reaguar ashper si meposhte:

Kërcënim nga bodrumi i Republikës së Re💤💤💤💤💤….

Në 8 vjet bënë vetëm 21 mijë legalizime me lekë mbi dorë e nën dorë (85% ngrehina biznesi në rrugë, oborre shkollash e spitalesh,parqe,terrene sportive, zona të mbrojtura natyrore e hapësira monumentesh kulture)… Në 2 vjet e gjysëm kemi arritur sot shifrën 144 mijë legalizime FALAS (93% shtëpi socialistësh e demokratësh pa dallim dhe pjesa tjetër sipërmarrje prodhuese kryesisht në fshat)

Shikojeni se si Republika e Re është qimja që ndërron në një qenie që zakonin s’e harron😳 dhe mos e harroni se mbi bindjet politike, në 25 qershor është Shqipëria që duam, me shtet-punë-mirëqenie për çdo shqiptar pa dallim, jashtë bodrumeve të partive që ju duan të përçarë vetëm për pushtetin e tyre✌️🇦🇱: