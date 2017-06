Kush është Mikel Sh nga Kuçova, i dyshuari kryesor për vrasjen e komisar Artan Cukut?

Tweet on Twitter

I dyshuari kryesor për vrasjen e komisar Artan Cukut, Mikel.Sh., është arrestuar mëngjesin e sotëm pranë “Pallatit me Shigjeta” në Tiranë.

Burimet policore bëne me dije se në kohën kur është ndaluar nga efektivët, ai po udhëtonte, bashkë me një shoqe dhe një shok me makinë.

Të njëjtat burime, tregojnë se Mikel Sh, nga Kuçova ishte në ndjekje pasi policia e kishte identifikuar përmes provave që kishte mbledhur në vendin e ngjarjes.

Mësohet se kanë qenë agjent civilë që e kanë bllokuar makinën e tij dhe e kanë prangosur në vend, ndërsa ai nuk ka bërë aspak rezistencë.

Burimet, theksojnë se 24-vjeçari u zbulua përmes ADN-së, ndërsa kohë më parë, u tregua se gjurmët e ADN-së së tij janë gjetur në një bluzë që dyshohet se ai e kishte hequr pas vrasjes së Cukut, ku më pas e ka hedhur pak metra më tutje nga vendi i krimit.

Policia ka bërë me dije se personi i dyshuar për vrsjen e komisar Artan Cukut është një person me precedent penal, i njohur për shpërndarje dhe përdorim të lëndëve narkotike.

Burime nga policia thanë se ende nuk dihet se cili ka qenë motivi i vrasjes së komisar Cukut, ndërsa hetimet janë shtrirë në disa pista.