Videoja që nuk u transmetua, Ramos puthi Iscon në buzë?!

Real Madrid hyri në histori duke u bërë skuadra e parë që e fiton dy herë me radhë trofeun e Ligës së Kampioneve ndërsa mposhti Juventusin me rezultatin 4-1.

Pas përfundimit të ndeshjes në kampin e galaktikëve shpërtheu festa ku nuk munguan as lotët e gëzimit. Por në mediat spanjolle po qarkullojnë disa pamje që nuk u transmetuan live pas ndeshjes.

Në videon më poshtë janë disa prej pamjeve të cilat nuk janë transmetuar nga regjia qendrore e UEFA-s ku ajo që vlen të theksojmë është festa e çuditshme e Sergio Ramos duket sikur e puth në buzë bashkëlojtarin e tij Iscon.

Në videon më poshtë janë disa nga momentet që nuk janë transmetuar në TV ndërsa festën e cuditshme të Ramos me Iscon mund ta shikoni në minutën 3:35.