Zbulohet Super-Skandali: Në Valbonë po ndërtohet HEC pa leje

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Sot në seancën gjyqsore lidhur me padinë e banorëve dhe shoqatës “Toka” në Tropojë për ndalimin e ndërtimit të 2 HECeve në lumin e Valbonës u konfirmua nga vetë përfaqësuesja e Këshillit Kombëtar të Territorit (KKT) se Kompania koncesionare Gener 2 nuk ka leje për të kryer punime.

Leja e tyre ka mbaruar në muajin Maj 2017 dhe nuk është rinovuar nga KKT, njofton Mjedisi.

Banoret e zones dhe operatoret turistike kane kundershtuar projektin dhe kane protestuar vazhdimisht, por cdo kerkese e tyre ka rene ne vesh te shurdher per shkak se germimet ne zone dhe punimet me inerte masive kane vazhduar duke prishur shtratin e lumit.

Dhenia e te drejtes se kompanise private per ngritjen e sistemit te digave dhe HEC-eve ne Valbone eshte bere pa u konsultuar me komunitetin dhe pa kryer asnje studim ambiental e inxhinjerik ne menyre qe te ruhen e te mbrohen vlerat e ekosistemit natyror, gjeografik e biologjik te zones se Shpallur Park Kombetar e cila eshte kthyer vitet e fundit en atraksionin turistik me te preferuar ne vend.