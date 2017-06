Vajzat 20-vjecare sherr dhe grushta në mes të Tiranës

Tweet on Twitter

Kalimtarë të rastësishëm janë bërë dëshmitarë të një skene aspak të zakontë mesditën e sotme, kur dy vajza janë përfshirë në një sherr që ka degraduar në grushta dhe tërheqje flokësh.

Ngjarja ka ndodhur në zonën e njohur si Unaza e Re dhe pikërisht në rrugën Teodor Keko. Vajzat të moshës 21 dhe 22 vjece mësohet se janë përfshirë në këtë akt dhune pas një sherri banal.

Bëhet me dije se policia ka referuar materialet në Prokurorinë e Rrethit Gjyqësor Tiranë, ne baze te Nenit 90 te Kodit Penal, “Dëmtime të tjera me dashje”. Sipas këtij neni rrahja, si dhe çdo vepër tjetër dhune, përbën kundërvajtje penale dhe dënohen me gjobë”.