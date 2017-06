Toyota prodhon makinën fluturuese por në momentin e nisjes ndodh e papritura

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Prodhuesi japonez Toyota është duke punuar për një kohë të gjatë në një makinë fluturuese, që në të ardhmen e afërt do t’i transportojë udhëtarët nëpër ajër.

Madje, është besuar se kjo mund të ketë sukses, për çka janë ftuar gazetarët që të shohin nisjen e saj të parë.

Por, duket se diçka nuk ka shkuar si duhet dhe makina fluturuese ka dështuar që në fillim. Nuk bëhen të ditura detajet se çfarë e ndaloi nisjen, por pritet që së shpejti të ketë një prove të re.

Me këtë makinë Toyota ka deklaruar se do ta ndezë flakadanin e Lojërave Olimpike 2020 që do të zhvillohen në Tokio të Japonisë.