Thikën në fyt, dy djem e përdhunuar kur ishte 13-vjeç, por nëna e tre fëmijëve vendos ti…

Një grua ka rrëfyer historinë e saj të tmerrshme qe i ka ndodhur kur ishte vetëm 13-vjeç. Sot ajo është nënë e tre fëmijëve dhe është shprehur se ka falur dy djem që e kanë përdhunuar, kur ajo ishte fare e vogël, shkruan The Sun.

Ajo quhet Madeleine Black, dhe sot 51 – vjeç, dhe ka habitur me përgjigjen e saj e cila është shprehur se nuk ndjen më as urrejtje as inat për dy adoleshentët që e sulmuan brutalisht.

Nga ana tjeter ajo tregon se njëri prej tyre mbante edhe një thikë në fytin e saj dhe e kërcënonte se do ta vriste nëse do t’i tregonte dikujt.

Për vite me radhë, psikoterapistja nga Glasgoë, nuk foli kurrë për sulmin që iu bë, deri më tani. Ajo ka vendosur tashmë ta ndajë historinë e saj më publikun për të ndihmuar sadopak viktimat e sulmeve seksuale.

“Për vite nuk doja ta besoja atë që më kishte ndodhur, por ata nuk ia kishin idenë çfarë ndjenje kisha unë kështu që i gjithë inati që kisha po me konsumonte dalëngadalë”.

Madeleine, e cila ka 3 vajza, 24 , 21 dhe 15 – vjeç, me bashkëshortin e saj biznesmen, thotë se falja është e rëndësishme, sepse sipas saj “tregon se dhimbja është transformuar në diçka pozitive”.

“Tani thjesht pyes veten se çfarë mund të ketë ndodhur me jetën e atyre që më dhunuan. Duke më dëmtuar mua si njeri, ata dëmtuan edhe veten, ndaj besoj se nuk e kanë patur jetën e lehtë”.

Madeleine e ka rrëfyer historinë e saj në një libër, ku përshkruan sesi jeta e saj ndryshoi përgjithmonë, Majin e vitit 1979.