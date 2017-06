Sulmohet zyra e PD në Ishëm, ja letra kërcënuese për biznesmenin

Sulmohet zyra elektorale e Partisë Demokratike në Shkafane të Ishmit në Durrës. Ngjarja u denoncua nga kryetari degës së PD në Ishëm Agim Cani i cili thotë se në mëngjes përveç sulmit të godinës është gjetur edhe një letër kërcënuese për pronarin e këtij objekti, që është biznesmen i njohur në këtë zonë.

Në letrën kërcënuese i kërkohet këtij biznesmeni të heqë flamujt e PD nga godina ose në të kundërt do ta hedhin atë në ajër. Kreu i Partisë Demokratike të Ishmit, Cani u bën thirrje banorëve të zonës të jenë të matur e të zhvillohet një fushatë paqësore.

Dy netë më parë edhe kandidati I PKD në Lezhë u kërcënua nga persona të paidentifikuar duke i kërkuar tërheqjen e tij nga gara.

Letra: Hiq flamujt e PD ose e hedhim godinën në ajër e tana të zezat do t’i bëjmë

Në letrën kërcënuese biznesmenit i thuhet të heqë flamujt e PD në godinë përndryshe do ta hedhin në erë.

“Merre hiq flamujt e PD mos t’i shohim më këtu se do të hidhet objekti në ajër. Nëse ke ngel për 2 lekë do t’i japim ne. Vepro shpejt se do t’i thyejmë të gjithë xhamat. Po s’i hoqe flamujt tana të zezat do t’i bëjmë. Do shohim se kush je ti e kush jemi ne”, shkruhet në letër.