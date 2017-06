Sony Xperia L1 arrin në Europë, zbulohet cmimi

Telefoni Sony Xperia L1 para rreth një muaji arriti në SHBA, ndërsa banorët e Evropës vetëm gjatë kësaj jave do të kenë mundësinë ta blejnë këtë pajisje të segmentit të mesëm.

Xperia L1 që nga qershori në vende të caktuara të Evropës do të gjendet me çmim prej 199 eurosh, derisa më vonë do të zgjerohet edhe në tregjet tjera. Xperia L1 është telefon standard me procesor MediaTek MT6737T prej 1.45GHz, 2GB RAM dhe 16GB hapësirë për ruajtje.

Telefoni ka ekran 5.5 inç me rezolucion HD 720p, kamerë 13MP me blic LED dhe kamerë për selfie prej 5MP.

Telefoni punon me sistem operativ Android 7.0 Nougat dhe bateri 2620mAh. Mbështetja Dual-SIM është e pranishme vetëm në modelin Xperia L1.