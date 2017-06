Skenari për koalicion PD-PS, Ylli Rakipi: Ja kush bëhet kryeministër

Tweet on Twitter

I ftuar në emisionin “Studio e Hapur” të gazetares Eni Vasili, drejtuesi i emisionit të ‘Paekspzuarit’ Ylli Rakipi komentoi skenarin e një koalicioni paszgjedhor PS-PD për të qeverisur vendin si dhe marrëveshjen e 18 majit Rama-Basha. Ylli Rakipi tha se me këtë marrëveshje është tentuar të eliminohet LSI. Ai tha se nëse do ketë një koalicion PS-PD kryeministër do jetë Rama.

“Në një mbrëmje ku Duka dhe Mediu ishin takuar bashkë befas mbërriti Rama tha dilni jashtë dhe u mbyll me Bashën për 5 orë. Këta kanë marrë veprim për të eliminuar LSI. Kemi vetëm veprime mafioze ku u godit një forcë politike që mbajti 4 vjet në pushtet Sali Berishën dhe 4 vjet mbajti Edi Ramën.

Nuk ka vend perëndimor ku 1 muaj para zgjedhjeve largohen nga puna njerëz si rezultat i një marrëveshje. Në këtë takim nuk ka një konkluzion dhe shqiptarët nuk dinë çfarë ka ndodhur.

Nëse ka një marrëveshje PD-PS për të qeverisur mendoj se kryeministër do jetë Rama, pasi Basha u zgjua pak vonë. Sipas meje sipas sondazheve që shohim, konkluzioni kërkon të jetë kryeministër i vendit. Dhe ai thotë “aritmetika e pashpirt e të vegjëlve”. Aritmetika e pashpirt kunder Metës dhe Idrizit”- tha Rakipi.