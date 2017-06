Skandali në Durrës, 27-vjeçari i shpallur në kërkim i shpëton policisë dy herë në terminalin e trageteve

Tweet on Twitter

Policia e Durrësit nuk ka mundur ta identifikojë shtetasin Armando Ndreu, 27 vjeç nga qyteti i Shkodrës, i cili është i shpallur në kërkim policor për dy akuza, “vjedhje” dhe “kundërshtim i punonjësit të policisë”.

Mësohet se shtetasi në fjalë ka mundur t’i shpëtojë policisë për herë të dytë. Ai është zhdukur pa asnjë gjurmë nga trageti i linjës Bari -Durrës, ndërsa autoritet prisnin ta arrestonin për akuzat e mësipërme.

Ndreu i shpëtoi prangave sërish mëngjesin e sotëm, ndërsa pala italiane e kish kthyer me tragetin e radhës, menjëherë pasi shkeli në portin e Barit.

Burimet, kanë bërë me dije se Ndreu është nisur nga porti i Durrësit mbrëmjen e së enjtes me një biletë për në Bari, dhe nuk është ndaluar nga autoritet e policisë, pavarësisht se ndaj tij kishte një urdhër arresti, dhe ishte i shpallur në kërkim policor.

Ndreu mëngjesin e së premtes sapo ka kërkuar të vulosë pasaportën në Bari tek autoritet është ndaluar. Karabinierët italianë nuk kanë lejuar hyrjen e tij në shtetin italian dhe e kanë dërguar sërish për në Shqipëri.

Trageti ka mbërritur në orën 8 të mëngjesit, kohë kur kanë zbritur të gjithë pasagjerët, por vetëm personi i cili ishte i shpallur në kërkim nuk ka mundur të identifikohet nga policia.

Në kushte të tilla kur një person i shpallur në kërkim nuk ka zbritur në port në alarm janë vënë të gjithë autoritet.

Sipas burimeve dyshohet që i riu të ketë zbritur nga trageti dhe të jetë larguar nga terminali i ndihmuar nga ndonjë person tjetër.

Pritet që për largimin e 27-vjeçarit drejt Italisë, të merren masa ndaj oficerëve të cilët kanë bërë kontrollin e kanë firmosur pasaportën e tij. Deri tani policia nuk ka dhënë zyrtarisht asnjë version mbi ngjarjen.