Shqiptari në Itali qëllon 5 herë me thikë bashkëkombasin, arrestohet

Policia italiane ka arrestuar një shqiptar 26-vjecar, pasi ka tentuar të vrasë me thikë bashkëkombësin e tij pas një sherri.

Ngjarja ka ndodhur në Riccione, në zonën e Riminit, ndërsa shqiptari i arrestuar është 26-vjecari me inicialet H.E me precedentë të mëparshëm penalë.

Shqiptari ka goditur 5 herë me një thikë guzhine reth 30 cm bashkëkombësin e tij me inicialet K.L 27 vjeç, në një qendër sociale për të pastrehët, pas një konflikti, njoftojnë mediat vendase.

Pas kësaj menjëherë ka ndërhyrë policia, e cila ka arrestuar 26-vjecarin. I plagosuri është dërguar në spitalin e Riccione dhe ndodhet në gjendje të rëndë për jetën, pasi ka marrë plagë në gjymtyrët e sipërme e të poshtme, si dhe në bark.

Policia ka sekuestruar thikën dhe vijon hetimet për zbardhjen e plotë të shkaqeve të ngjarjes.