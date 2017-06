Shpërthen Meta: Po ju jap fjalën e skraparlliut, Edi Rama s’ka vrimë ku të futet po preku…

Ish-kreu i LSI-së, Ilir Meta ka lëshuar një deklaratë ‘bombë’ ndërsa nuk ka nguruar që të kërcënojë publikisht kryeministrin Edi Rama, nëse ky i fundit cënon qoftë edhe një votë të shqiptarëve.

Presidenti i ri i Republikës, pohoi se nëse kreu i qeverisë tenton të prekë qoftë edhe një votë, sdo ketë vrimë ku të futet.

“Jo një mandat të preket, jo as një votë. Nëse preket një votë, do ju jap fjalën e shqiptarit, fjalën e malësorit, fjalën e skraparlliut, s’do ketë më vrimë për Edi Ramën. S’do ketë vrimë për shefat e policisë së antidrogës. Askush nuk do vërë dorë mbi shqiptaret. Ka ardhur ora që ta fillojmë vettingun në 25 qershor me kreun e Rilindjes.”, tha Meta.