“Shes virgjërinë”, njoftimi i vajzës merr dhenë, ka disa kushte të forta për fatlumin

Një vajzë e re në moshë ka bërë një njoftim në internet, ku thotë se nxjerr në shitje virgjërinë e saj. Vajza është 19-vjeçe nga Sidnei i Australisë dhe thotë se çmimi që të gjithë të interesuarit duhet të paguajnë, nis nga 250 mijë dollarë.

Ajo e përshkruan veten si një bukuroshe 161 cm të gjatë që peshon 44 kilogramë dhe që ka një trup fantastik. Vajza ka bërë edhe një listë me gjërat që personi duhet dhe nuk duhet të bëjë me të përpara kryerjes së katit seksual.

Para aktit seksual, ajo duhet të shkojë për darkë në restorant me personin që do blejë virgjërinë e saj, më pas do shkojnë në hotel, ku nuk lejohen lodrat e seksit dhe dhuna gjatë aktit seksual.

Gjithashtu ajo thotë se nuk e lejon filmimin e aktit. Vajza ka postuar edhe disa foto, për të treguar trupin e saj joshës.