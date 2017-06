Rrëfimi/ Seksi me ‘’donzhuanin’’ i cili është sa gjysma e moshës sime, është magjik… por unë jam e martuar dhe…

Një rrëfim vjen tek rubrika ‘’e dashur Deidre’’, ku një grua e martua rrëfen aventurën me një donzhuan, sa gjysma e moshës së saj.

Ajo shkruan:

‘’ Kryej seks me nje donzhuan, dhe mund të them se është seksi më i mirë që mund të kem bërë në jëtë. Ai është sa gjysma e moshës sime. Unë jam 48, bashkëshorti im është 54, kemi dy vajza.

E takova atë në palestrën e zonës. Ai është 24-vjec dhe na ndihmon shumë. Ishte një tërheqje me shikim të parë. Si fillim flirtuam, folëm. U ndjeva si e re dhe shumë e lumtur. Ai më kujton burrin tim në rini.

Ai është shkaktari për këtë tradhti. Kohët e fundi tai është shumë i painteresuar për mua. Ai pinë shumë, është shumë anti-social dhe nuk dalim asnjëherë basgkë. Kur bëjmë seks, është shumë pandjenja. E ftohtë dhe e thatë!

Ndërsa ky… i dhash numrin dhe i dërgova mesazh: Më telefono!

Mendova se nuk do e merrte parasysh këtë mesazh, ndërsa pas disa ditësh ai më telefonoi. Burri im ishte në punë, kur ai erdhi në shtëpinë time. I ofrova një birrë, por të dy ishim në dijeni për vizitën e tij.

Seksi me të ishte magjik! Më bëri të ndjeja gjëra që nuk i kisha përjetuar asnjëherë. Ai lunate me pjesë të trupit tim, dhe cdo gjë ishte ndryshe! Takohemi cdo javë, dhe e ka zbukuruar jetën time. E di që jam gabim, por ai më tha se më do dhe kjo mjafton. Ndihem keq, por prej kohësh jam me të dhe nuk ndahem dot, por e di që nuk do të zgjasë.

Burri im nuk dyshon gjë, por, sërish nuk do si do të shkojë kjo punë./lajmifundit.al