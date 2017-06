Replikat/ “Fito vettingun dhe për politikanët që të shkoni bashkë në burg”, Rama i ‘’qëndis’’ një koment që do t’a lerë pa fjalë

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kryeministri i vendit, Edi Rama ka bërë replikat e ditës së sotme në FB, ku është ‘’kapur’’ pak keq me njërin prej tyre.

Një nga reformat më të rëndësishme në vend padyshim mbetet zbatimi i reformës në drejtësi dhe ligji i vettingut për gjyqtarët. Një nga ndjekësit i shkruan Ramës se duhet të fitojë vettingun edhe për politikanët, pasi sipas tij socialist edhe milioner nuk shkon. Por, Rama nuk ka qëndruar indiferent ndaj këtij komenti.

Komentuesi: O Edi e ke fituar vetingun per gjyqtare fitoje edhe per politikanet. Shkoni se bashku ne burg. Socialist e milioner nuk shkon kjo pune Edi.

Replika e Ramës: Qerim ti me merr te keqen mua, po une s’te ve faj! Je nje viktime e politikes se baltës.