Replikat/ Komentuesi kritikon rëndë Ramën për betonizimin në vend, kryeministri e bën të pendohet që i shkruajti (Foto)

Replikat e kryeministrit Edi Rama janë bërë një rutinë edhe për median tashmë.

Edhe kësaj here, kreu i qeverisë ka replikuar me një qytetar sa i takon rikonstruksionit të sheshit ‘Skënderbej’, ku ky i fundit pritet të inaugurohet të shtunën. Një komentues i shkruan Ramës se më parë sheshi ‘Skënderbej’ ishte gjithë gjelbërim, ndërsa tani ai është mbushur nga betoni.

Sakaq, kryeministri ia ka kthyer komentuesit ‘flakë për flakë’ përgjigjen, ndërsa i sugjeron atij që të lexojë më shumë.

KOMENTUESI: Zoti Rama po cpate me sheshin Skenderbej ishte per mrekulli i mbuluar ne gjelberim per te furnizuar qytetin me ajer te paster. Bota heq betonin dhe vendos gjelberim, ti heq gjelberimin dhe fut betonin!!!!

Si shpjegohet kjo!!!!

Ç’kuptim ka njehere

Kjo eshte idjotsi

RAMA: Injoranca nuk eshte argument thone latinet! Lexo, degjo, kupto dhe mos e betono trurin deri ne fund Ervin