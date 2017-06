Rama zbulon sekretet e sheshit “Skenderbej”: Ju tregoj pikat e mia të dobëta

Tweet on Twitter

Pas 10 muajsh punime, sheshi “Skënderbej” është tashmë i hapur për të gjithë qytetarët. Tepër i emocionuar, kreu i qeverisë Edi Rama tha se kjo ishte një nga ditët më të lumtura të të jetës së tij. Ai zbuloi disa “sekrete” të sheshit, të cilat ishin dhe pikat e tij të dobëta në lidhje me sheshin.

“Unë do ju tregoj vetëm disa pika të dobëta të miat që lidhen me sheshin: E para, nuk është sheshi i pushtetit, si u përdor për vite nga regjimi komunist. Është piramidë e ulur që qëndrën e ka në mes, dhe çdo qytetar mund të shkojë në qendër të piramidës, Zot i vetes, i barabartë me të tjerë.

Pika e dytë e dobët për mua, është mikroklima e sheshit. Shumëkush ka folur për një hapësirë të madhe që do jetë boshe, e nxehtë, e lodhshme, por ky shesh është hapësira me mikroklimën më ideale që mund të gjendet në Shqipëri. Ky shesh rri mbi ujë, dhe uji del për të stabilizuar temperaturat e sheshit.

E treta, sheshi rrethohet me kurorë të gjelbër, të gjithë folën për gurët e të gjitha trojeve por kurora e gjelbër është tërësi pemësh nga të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët.

Dhe e fundit, ky nuk është sheshi i të fortëve por i atyre që në gjithë këto vite janë parë si të dobët, sheshi i qytetarëve të mirë, këtu mund të jesh i gjatë sa të duash, e të kesh pushtet sa të duash, por këtu je i barabartë me të tjerët. Këtë jua them unë,” tha Rama.