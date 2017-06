Rama rrëfen për herë të parë, ja biseda me Trump në Bruksel

Tweet on Twitter

Një rrëfim për bisedën me Trump në Bruksel ka ardhur nga Rama në emisionin e Canit.

Biseda nisi kur ky i fundit e pyeti se cili politikan ka influencuar më shumë në karrierën e tij politike. Bama.

“Nga të gjithë këta njeriu që më ka influencuar më shumë është Barac Obama”. Për Presidentin aktual të SHBA-së pati këtë koment:

“Trump është në hallet e veta tani, ndërkohë që është President i SHBA”.

Teksa gazetari Arjan Çani i kujtoi se Basha do ta takojë Trump, Rama tha: “Se di kush do ta takojë por kjo pak rëndësi ka”.

Ai rrëfeu dhe takimin që pati në samitin e NATO-s në Bruksel me Trump.

“U takuam shumë mirë, folëm dy herë. Njëherë folëm në fillim dhe një herë gjatë vizitës në hollin e godinës së re të NATO-s. Në momentin kur u prezantuam, kur dëgjoi Shqipëria pati një reagim shumë pozitiv. Pastaj folëm si shkojnë gjërat”.