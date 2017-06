Qytetarja kritikon ashpër videon e Ramës duke vënë gjoba

Edi Rama ka shpërndarë një video për fushatë sot ku luan rolin e ‘policit’ që i vendos gjoba qytetarit për thyerje rregullash me makinën.

Kjo e përdorur për fushatë nga Rama për të promovuar punën e policisë së pakorruptuar, por ka hasur në kundërshtim me komentuesit të cilët nuk kanë përtuar ta akuzojnë atë:

Komentuesja: Nje rast i paster i shkeljes se ligjit per perfshirjen e punonjesve dhe mjeteve te administrates publike ne fushate elektorale. Makinat e policise jane blere, funksionojne dhe mirembahen me taksat tona dhe sduhet kurrsesi te perdoren per propaganda elektorale. Nje tjeter shkelje eshte perdorimi i mjeteve te forcave te armatosura dhe shenjave e sinjaleve dalluese nga nje civil. Por nuk zhgenjen kurre kryeministri jone ne nje dicka te vetme, ne mos respektimin e ligjit. Edvin, ske mend ti per kryeminister, as per polic. Ti je per karagjoz ne tavolina nen efekt alkoli!/shqiperiaime