Rama fiton zgjedhjet, vjen urimi i parë befasues nga Partia Demokratike

Fitorja ende nuk është zyrtare, por votat tregojnë se fituesi i zgjedhjeve të 2017 është Edi Rama.

Pak orë më parë, LSI pranoi humbjen, ndërsa tashmë vjen reagimi nga demokrati i parë.

Është një prej anëtarëve të Këshillit Kombëtar të PD, Julian Deda, që ka uruar fituesin, në shenjë civilizimi. Deda i ka uruar punë të mbarë Partisë Socialiste.

Urimi:

Si fillim kundershtari urohet, si shenje civilizimi pas nje gare. Shqiptaret menduan se shoferi me i pershtatshem per ti dhene timonin e kesaj makine me emrin Shqiperi, eshte Edi Rama, kete e treguan me vote. Demokracia ka rregulla, shumica fiton.

Urime Partise Socialiste per fitoren. Pune te mbare.