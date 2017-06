Fotoja me Ramën që po thyen rrjetin, reagon kryeministri: Kuptove, figurë?!

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Një fotografi e publikuar nga vetë Edi Rama po çudit jo pak persona ndërsa është përpahur me shpejtësi në rrjetet sociale.

Në këtë foto, Rama shihet krah dy të moshuarave të cilat mbajnë një shami në kokë. Edhe vetë Rama, edhe pse i veshur me rroba sportive, shihet me një shami në kokë njëlloj si të moshuarat.

Pas reagimeve të komentuesve, Rama sqaron kuptimin e kësa fotoje.

Debati në facebook:

Komentuesi: “Kjo është e tepërt mor figurë ”

Edi Rama: “Figure keto per te qeshur nuk i bej une figure, dalin neper rrjet dhe cilat me bejne mua per te qeshur kur i ndesh, postohen edhe ketu Kuptove figure?”