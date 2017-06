Pedagogu u shkencave politike: PS fiton zgjedhjet! Por Rama do ketë këtë problem me timonin

Tweet on Twitter

Pedagog Blendi Çeka duke analizuar sondazhin në Durrës, thotë PS mekanikisht fillon garën me 68 mandate ne gjithe vendin.

Pjesë nga bisedat ne studion e Ora News ne emisionin Tonight Ilva Tare :

Çeka: PS vetëm në 2013 me votat që ka marrë duhet të kishte 60 mandate. Si pasojë e partive aleate, shkoi në 65. Vetëm me këtë formulën që nuk mund të hysh në koalicion, PS mekanikisht fillon garën me 68 mandate dhe kjo është arsyeja racionale që flitet për 71-n. Pa marrë parasysh çështjen e konsumit. Unë nuk e mas dot.

Zheji: Këtë racionalitet nuk e ka as Rama. Po më habitën. Ndoshta ju dëgjon Rama dhe thotë jemi 68 dhe shkojmë 71.

Çeka: Kjo lloj marrëveshje ka ndihmuar dy partitë e mëdha. PS shumë më shumë se sa të ishte në koalicion.

Logjikisht nese PS merr 68 mandate, atehere kjo force politike nuk e drejton dot e vetme timonin e qeverisjes pasi i duhet te beje koalicion me parti te tjera per te siguruar shumicen parlamentare.