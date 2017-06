Mjekët paralajmërojnë, ja sëmundja numër 1 që do të ‘’shkatërrojë’’ popullsinë në 2020

Një situatë mjaft serioze ëshët kthyer vetëvrasja e njerëzve për shkak të depresionit.

Vetëm javën që kaloi, brenda pak ditësh u vetëflijuan dy persona për shkak të kësaj sëmundjeje. Rasti i parë i referohet një 55-vjeçari i cili i dha fund jetës duke u hedhur nga kati i 3 i një pallati. Po në të njëjtën ditë u shënua dhe një rast tjetër; Një 25 vjeçare u gjet e vetëvarur me litar në kasollen e bagëtive në fshatin Katund i Ri të Dibrës.

Në të dyja ngjarje ekspertët kanë arritur në përfundimin se vetëvrasja ka ardhur si pasojë e depresionit. Në këtë pikë, psikologët rendisin një sërë arsyesh përse depresioni është i përhapur dhe kjo sipas tyre lidhet me ndryshimet drastike që ndodhin në jetën e njeriut, zhgënjime braktisje, papunësi, vafëri. Kur flet për vetëvrasjen, psikologia Silvana Loka mendon se ky fenomen është shndërruar në një kërcënim për mbarë botën, madje OBSH e vlerëson se do të jetë një ndër problemet më të mëdha.

Silvana Loka: Nga një përllogaritje e OBSH rezulton se në vitin 2020 depresioni do të jetë sëmundja më shumë e diagnostifikuar. Që do të thotë sëmundja numër 1 që do të diagnostifikohet popullata në rang botëror. Kjo do të duhet të na bëjë më vigjilentë dhe të vlerësojmë me më shumë realizëm situatën dhe ndjeshmërinë që kemi në të përditshmen tonë.

Një person që bën këtë akt final. Sipas psikologes ka dhënë shenja të mëparshme depresive.

Silvana Loka: “Përpara se të shkohet tek vetëvrasja personat gjithmonë kanë lëshuar sinjale thirrjeje, që unë kmam nevojë për ndihmë, vëmendje”

Familja dhe shkolla janë dy modelet që ndikojnë ndjeshëm në formimin e karakterit të fëmijëve.

“Orët që kalojmë me familjen duhet të jenë më të shumta se janë aktualisht” sugjeron Silvana Loka