Tweet on Twitter

Share on Facebook

Një i ri nga Shkodra ka denoncuar dërgimin e sasive të mëdha të parave në Shkodër, sic dyshohet për të vjedhur e blerë vota më 25 qershor.

“Pershendetje JOQ! Ja sa kam marr per 7 votat si nga LSI ashtu edhe nga PD. Dje nga LSI e sot nga PD. PS nuk i blen votat sps e din qe e fiton ktu ne Shkoder.

Ju them se ropt kan ardhur dje e sot cantat plot me lek per votat.” perfundon denoncimi i shkodranit tek JOQ.