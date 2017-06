Moderatorja shqiptare mallkon Edi Ramën: Gjobat e mia t’u bëfshin ilaçe

Moderatorja shqiptare, Dasara Karaiskaj ka reaguar ndaj spotit të kryeministrit Rama ku ai ka treguar se gjobat e qarkullimit rrugor nuk mund të anashkalohen.

“Ma ke hap barkun me këtë spotin e gjobës ooo, o ca të them unë ty që s’më del me të thirr kryeministër.

P.S. Ke hequr edhe gjelbërimin në qendër me ato gjobat e mia që t’u bëfshin ilace të gjitha,” – shkruajti ajo në llogarinë e saj në Facebook.

Në spotin e ri, i cili ka ardhur në kuadër të fushatës elektorale, Rama shfaqet me rolin e policit ku ndalon një drejtues mjeti për shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor.

Ndër to, shoferi mundohet të bëjë pazare me të, por Rama ia ndërpret duke i thënë se paratë shkojnë për të ndërtuar spitale apo kopshte për fëmijë.