Modelja, Zahida Allen është fotografuar në plazhet e Ibizës me të dashurin e saj, Sean Pratt ku dhuroi skena të nxehta për të gjithë.

Disa ditë para, ata deklaruan se ishin ndarë pasi Zahida e kishte tradhëtuar me një tjetër.

Por duket se romanca e tyre nuk ka përfunduar këtu pasi duken shumë të lumtur në krahët e njëri-tjetrit.

Të dy u njohën në shfaqjen e njohur ‘Ex On The Beach’ ku u publikuan pamjet e 23-vjecares në taksi duke u puthur me një tjetër.