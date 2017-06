Mikel Shallari nuk tregon emra, arratisen dy porositësit e vrasjes së Komisar Artan Cukut

Tweet on Twitter

Mikel Shallari, 24-vjecarii akuzuar si vrasësi i Artan Cukut nuk pranon të bashkëpunojë me drejtësinë për të treguar emrin e personit që e porositi për ekzekutimin e ish-drejtorit të Policisë.

Ai nuk ka pranuar që ka vrarë Cukun edhe pse policia ka prova të pakontestueshme.

Nga ana tjeter, burimet ng grupi i hetimit kane bere me dije se pista ne lidhje me vrasjen eshte ajo per shkak te detyres.

Dy persona jane shpallur ne kerkim pasi dyshohet se kane qene urdherues dhe pjese e planit per vrasjen e komisarit.

Keta persona bashke me Shallarin dyshohet se e kane kryer vrasjen per shkak te disa arrestimeve te kryera ne Berat, Fier e Vlore, kur Artan Cuku ka punuar ne policite e ketyre rretheve.

Dyshohet se dy personat emrat e te cileve nuk behen me dije per shkak te hetimit, qe jane shpallur ne kerkim kane kaluar kufirin dhe jashte aktualisht jashte Shqiperise./lajmifundit.al