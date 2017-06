Zbulohet shuma, ja sa u pagua Mikel Shallari për vrasjen e komisarit Artan Cuku

Tweet on Twitter

Pas arrestimit Shallari ka refuzuar të tregoj porositësit e këtij krimi, fakt që u konfirmua dhe nga zëvendës prokurori i krimeve të rënda Enrik Ligori.

Ditën e hënë Mikel Shallari do të dalë para gjykatës së krimeve të rënda për tu njohur me masën e sigurisë arrest me burg të kërkuar nga prokuroria.

Shallari është nën akuzë për vrasje në rrethana cilësuese, ndërsa hetimet janë përqendruar dhe tek zbulimi i një grupi kriminal për vrasje me pagesë për të cilën të dhënat e policisë janë se Shallari ka marrë 25 mijë euro, citon report tv.

Por nga ana tjeter, pavaresisht shumes qe perflitet, edhe prokurori edhe kreu i policise Haki Cako, nuk kane dhene nje motiv ne lidhje me ngjarjen.

Ata konfirmuan se Mikel Shallari, eshte autori i shkrepjes se armes qe vrau Artan Cukun, por kane shtuar se nuk dihet ende nese ai eshte ideatori i krimit apo vetem ekzekutori i porositur per realizimin e atentatit.

