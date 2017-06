Meta nga Durrësi: Parlamentit i duhen të rinj më shumë se deputetë

Tjetër sulm nga Ilir Meta ne drejtim te partive kryesore ne vend. Në një konferencë të vendeve të Ballkanit Perëndimor për të rinjtë mbajtur sot paradite në Durrës, Meta i bëri thirrje të rinjve të angazhohen në politikë.

“Ne nuk duam qe në parlamentin e ardhshëm të diskutohet për deputet me rekorde kriminalë, qe fituan tenderà apo ajo, por të flasim për politika me pranë komunitetit. Qëllimi mbetet qe të rinjt të mos ikin, por të krijojnë jeten e tyre këtu. Kemi një elite politike të zhytur në egoizëm”

Meta tha se duhet më shumë të rinj në parlament se biznesmenë:

“Të rinjte kane vizion dhe dinë të shohin lart, ndaj te rinjt i duhen Shqiperise. Duhet më shume të rinj dhe të reja në parlament dhe me pak biznesmen. Nëse çojme të rinj në parlament do të diskutohet për politikat qe i sherbejnë të rinjve.

Dy shembuj: Kur vendosa të kandidoja Klajda Gjoshen, beri shume kandidat qe të mos pranonin qe në liste të ishte dhe një e re. Po keshtu bera edhe me Kejtin. Ndersa kete here angazhimi eshte me i madh. Këtë e bëra se dy rastet e para rezultuan mjaft të sukseshme. Kjo na motivoj per te rritur numrin e të rinjve.