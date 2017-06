Meta bën akuzën e fortë: Rama është përgjegjës për drogën. Ja cili është ‘mëkati’ i LSI

Kreu i Kuvendit, Ilir Meta, i ka kthyer përgjigje ish-bashkëkryetarit në qeverisje Edi Rama lidhur me deklaratat e artikuluara gjatë fushatës se LSI nuk mban përgjegjësi për qeverisjen.

I ftuar në “Debati në Channel One” të gazetarit Roland Qafoku, Meta tha se LSI ka marrë të gjithë përgjegjësitë e saj, por për drogën përgjegjës është Rama, pasi sipas tij emërimi i Ministrit të Brendshëm Tahiri ka qenë zgjedhje personale e tij.

“Absolutisht LSI-ja ka marrë të gjitha përgjegjësitë e saj. LSI-ja ka reflektuar. LSI-ja ka bërë edhe zëvendësime ministrash, madje edhe në funksione të tjera. Përgjegjësinë për drogën duhet ta mbajë Rama, nuk mund ta mbajë LSI-ja, sepse zgjedhja e Saimir Tahirit në krye të Ministrisë së Brendshme ka qenë një zgjedhje e tij personale, edhe pse ka pasur kundërshtime të mëdha edhe nga brenda nga PS-ja, por edhe unë i kam shprehur rezervat e mia atij dhe personit në fjalë”, tha Meta.

Ai ka njohur një ‘mëkat’ të LSI-së që sipas tij ishte votimi në parlamenti i “Crown Agent’s”. “LSI-ja mund të marrë përgjegjësi pse i votoi Ramës “Crown Agent’s” në Parlament në një mënyrë, do të thosha, jo shumë të ndershme, për arsye se do të duhej të ishte shpallur një garë, por e votoi, sepse mori garanci, besoi Ramën që do të bënte mrekulli me doganat. Kjo mrekulli nuk ndodhi, apo jo? Ne i dhamë një besim. Ai na dha garanci, ne i dhamë besim. Kjo gjë dështoi, nuk mund të marrë LSI-ja përgjegjësinë për këtë gjë”.

Meta thotë se arroganca e Kryeministrit do ndëshkohet me 25 qershor.

“Gjithmonë ai fajin do ta gjejë diku, asnjëherë nuk do ta gjejë te vetja e tij. Unë mendoj se kjo arrogancë e tij do të ndëshkohet në mënyrë të pandalshme më 25 qershor”.