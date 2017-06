Lul Berisha i dërgon live SMS Ben Blushit: Jemi takuar edhe më parë

Tweet on Twitter

Ish-kreu i Bandës së Durrësit, Lulzim Berisha i ka dërguar një mesazh nëpërmjet drejtuesit të emisionit Blendi Fevziu kreut të LIBRA-s, Ben Blushi.

Sipas mesazhit, ku derguesi pretendohet të jetë Lulzim Berisha, thuhet se është takuar edhe kohë më parë kur Blushi ishte ministër i qeverisë socialiste.

Një fakt i tillë është mohuar kategorikisht nga kreu i LIBRA-s, Ben Blushi, duke thënë se kjo nuk është aspak e vërtetë.

Përgjatë debatit me gazetarët në studio, Blushi tregoi faktet dhe provat që vërtetojnë që ai ka rënë në kurthin e Rilindjes.

“Unë nuk e njoh, ai është kriminel, ka qenë në burg, si mund t’a njihja unë”, është shprehur Blushi.

Ai tregoi se kishte rënë në kurthin e PS, pasi zyra e shtypit të PS sipas Blushit ka tentuar ta shpërndaj edhe më tej foton nëpër media.

Me heret gjate emisionit, Blushi ka pohuar se nuk e njeh Lulzim Berishen dhe fotoja e publikuar ne media pak dite me pare, ishte nje kurth pasi ai nuk e kishte ditur se me ke po bente foto.

Blushi tha se nuk e njihte personin qe iu afrua ne Durres dhe qe i kerkoi te benin foto e qe me pas rezultoi se ishte Lul Berisha.