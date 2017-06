LSI i drejtohet ashpër Ramës: Ti duhesh shporrur nga Shqipëria dhe Ballkani

Një reagim i papritur vjen nga Sekretari Ndërkombëtar i LSI Ralf Gjoni ka reaguar, pas deklaratës së kryeministrit Edi Rama që e cilësoi shokuese intervistën e Presidentit të zgjedhur Ilir Meta për televizionin grek.

Ai thotë Rama që gënjen e jo Meta që shan dhe madje sipas tij kryeministri shpik probleme inekzistente e populiste me fqinjët për të devijuar vëmendjen.

Gjoni bën thirrje për “shporrjen me votë të Ramës jo vetëm nga Shqipëria por edhe nga Ballkani”.

DEKLARATA

Z.kryeministër në detyrë: Shokues statusi juaj për personalitetin me stabël politik të Shqipërisë, veçanërisht në lidhje me marrëdhëniet e mira me të gjithë fqinjët tanë. Turp sot në 2017 është t’i bësh thirrje policisë të shkelë ligjin që të mbledhë vota për Rilindjen. Rama le t’i urdhërojë mediat e tij ta japin të plotë intervistën e Metës për tv grek që të kuptojnë të gjithë se është Rama që gënjen e jo Meta që shan.

Në cilësinë e Sekretarit Ndërkombëtar të LSI dëshiroj të konfirmoj se sa herëLSI dhe z. Meta ka kontribuuar për forcimin e marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë në rajonin tonë turbulent, Shefi i Rilindjes gjithnjë ka gjetur mënyra për t’i prishur ato e për të shkatërruar frymën e bashkëpunimit me fqinjët.

Shqiptarët e kanë të qartë se sa herë ka skandale të brendshme Rama shpik probleme inekzistente e populiste me fqinjët për të devijuar vëmendjen. Tipik edhe ky rast me Greqinë. Turp sot është prishja e standardeve të zgjedhjeve nga Rama dhe cenimi i imazhit të një vendi anëtar te NATO-s si Shqipëria në raport me fqinjët dhe mbarë botën demokratike.

Ndaj kjo e keqe e madhe duhet shporrur me votën e lirë një herë e mirë jo vetëm nga Shqipëria, por sa më larg rajonit të Ballkanit, i cili mjaft është helmuar prej politikanëve të papërgjegjshëm populiste, që për një interes të vogël timoni janë gati të djegin vendin e tyre e çdo gjë të mirë që kemi ndërtuar me fqinjët tanë.