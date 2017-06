Fatos Nano flet pas takimit me Edi Ramën: Nuk është cështje timoni por…

Pak minuta pas shperndarjes se lajmit per takimin mes Edi Rames dhe Ilir Metes, Fatos Nano ka dhene reagimin e tij te pare.

“Nuk keni parë gjë akoma, nuk është cështje timoni, por destinacioni”, ka deklaruar Fatos Nano pas takimit me kryeministrin Edi Rama.

Ky mesazh lakonik sic di mire ti artikuloje Fatos Nano duke se i adresohet LSI-se ndersa Nano duket se eshte nje tjeter faktor socialist qe mobilizohet ne kerkesen e Edi Rames per ta pasur tyimonin vetem pas 25 qershorit.

TAKIMI – Kryeministri Edi Rama është takuar ditën e sotme me liderin historik dhe ish kryetarin e PS, Fatos Nano.

Takimi mësohet se ka ndodhur në ora 17.30 në vilën qeveritare në Durrës.

Lajmi konfirmohet nga burime zyrtare që kanë thënë se takimi mes Ramës e Nanos ka ndodhur ditën e sotme ku ata kanë pasur një bisedë kokë më kokë.

Nuk dihen detajet e këtij takimi që ndodh në kulmin e fushatës elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit 2017.

Takimi mësohet se ka zgjatur dy orë ndërsa duket si një thyerje akujsh mes dy liderëve socialistë të cilët kanë paur një mardhënie të ftohtë e të ndërprerë që pas largimit të Fatos Nanos nga PS dhe nga politika./Lajmifundit.al