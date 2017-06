Kryemadhi: Kjo është tirani. LSI do t’i japë fund oligarkisë

Nënkryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi akuzoi në Lezhë Partinë Socialiste dhe atë Demokratike për vendosjen e tiranisë.

“Ne sot kemi një mision, me votën tonë duke i dhënë LSI-së forcë e parë, drejtimin e qeverisë, sepse me drejtimin e ri, ne do të kemi shansin për të qenë europian të vërtet. Do të kemi shanse për të qenë të lirë në vendin tonë. Ne e kemi një shans në datën 25 qershor për të rikthyer fuqinë, për të rikthyer punën, për t’i rikthyer identitetin dhe integritetin që i takon Lezhës duke votuar numrin 1.

Kjo është një tirani që oligarkia ka kërkuar ta vendos në Lezhë dhe në të gjithë Shqipërinë. LSI është e vetmja forcë politike e cila me drejtimin e saj të ri do të jetë një parti që do të qeverisi me përulësi, me dashuri, me respekt për të gjithë qytetarët, fshatarët, katundarët, malësorët kudo ku janë në Shqipëri”, – nënvizoi Zëvendëskryetarja e LSI-së.