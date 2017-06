Tweet on Twitter

Vazhdon numerimi i votave ne Kosove. PDK-AAK-NISMA ka rënë në 33,1%, sipas rezultateve preliminare të DnV’së pas numërimit të 87,31% të votave.

Sipas raportimeve te fundit, kur jane numeruar rreth 87 per qind e votave, mesohet se VV ruan vendin e dytë me 26,6%, ndërsa koalicioni LDK-AKR e treta me 25,3 përqind.

Lista Serbe, sipas DnV, ka grumbulluar 4,8 përqind të votave. Ndërsa partitë tjera gjithsej 10,1%.