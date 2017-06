Kina në kërkim të gomerëve në të gjithë botën, nuk do t’a besoni se për çfarë i duan

Tweet on Twitter

Një lajm mjaft i cuditshëm vjen së fundmi.

Mësohet se Kina, po kërkon shuëm gomerë nga e gjithë bota. Kjo, sepse sipas tyre, xhelatina e prodhuar nga ata është një përbërës kyç i një prej “lëndëve” tradicionale të preferuara të Kinës, e njohur si ejiao. Kjo lëndë është përdorur për të trajtuar një sërë sëmundjesh, që nga ftohjet deri te pagjumësia.

Mediat e huaja kanë vënë alarmin që numri i gomerëve në botë është në rënie. Kjo pasi po humbet bujqësia tradicionale si pasojë e zhvillimit që po shkojnë drejt energjisë dhe industrisë së përparuar.

Sipas The Telegraph, statistikat shtetërore tregojnë se numri i tyre ka rënë nga 11 milionë deri në gjashtë milionë gjatë 20 viteve të fundit

E Kina tani është gjithnjë në kërkim të tyre nga Afrika për të rritur rezervat e saj, dhe po importon gomarë nga vende në të gjithë kontinentin. Por lulëzimi tregtisë është ballafaquar me disa pengesa.

Nigeria, kohët e fundit u bë shteti i fundit i Afrikës, i cili ka bërë ndalimin e eksporteve të gomarëve, pas një rritje të shitjeve drejt Kinës.

Zyrtarët qeveritarë kanë raportuar se 80,000 kafshë të tilla janë shitur gjatë këtij viti deri më sot, krahasuar me 27,000 në vitin 2015.

Në gusht, Burkina Faso e mori të njëjtin hap, pasi 45.000 gomarët u therën në gjashtë muaj nga një numër i përgjithshëm i tyre prej 1.4 milion gomarëve.