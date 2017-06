“Kaubojsi” tallet keq me spotin e Ramës, vendos gjoba për të veshur kryeministrin, ngeli me tuta

Kreu i Lidhjes Demokristiane, Eduard Ndocaj, i cili kandidon ne Lezhe, është bërë pjesë e një videoje ironike me kryeministrin Edi Rama.

Ai ka ironizuar videoklipin e realizuar nga kreu i qeverise i cili u shfaq jave me pare duke i vendosur gjobe nje te riu qe hyri me semafor te kuq me automjetin e tij.

Ne ndryshim nga kryeministri qe thote se me leket e gjobave do ndertoje shkolla e spitale, Ndocaj thote se me leket e gjobes ndaj Ismet Drishtit do te bleje pantallona e xhakete per kryeministrin Rama.

“Te paguajme gjoba per te vshut kryeministrin se ngeli me tuta”, shkruan Ndocaj ne spotin e realizuar ne forme talljeje.