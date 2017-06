Kapet në flagrancë me 80 doza heroine, arrestohet 34-vjeçari në Gramsh

Policia e Elbasanit ka finalizuar me sukses operacionin ‘’START’’në qytetin e Gramshit, duke arrestuar një 34-vjeçar.

Policia njofton se është arrestuar shtetasi Aldi Përfundi, pasi iu gjetën 80 doza heroine në banesën e tij. Sipas njoftimit, policia ka kryer një kontroll në banesën e shtetasit, duke gjetur dhe sekuestruar një sasi lënde narkotike e dyshuar Heroinë, e ndarë në doza.

Njoftimi i policisë

Sekuestrohen 80 doza lëndë narkotike e dyshuar Heroinë. Arrestohet në flagrancë autori i dyshuar i lëndës narkotike

Në vijim të punës për goditjen e trafikimit apo shpërndarjes të lëndëve narkotike Specialistët e Sektorit Kundër Narkotikëve, në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan, në kuadër të një hetimi proaktiv të ndjekur prej kohësh me metoda speciale të hetimit, finalizuan me sukses operacionin policor të koduar “START”

Si rezultat i këtij operacioni, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasit: – Aldi Përfundi, 34 vjeç banues në Gramsh

Arrestimi i tij u bë pasi, gjatë kontrollit të ushtruar në banesën e tij dhe gjatë kontrollit fizik u gjet dhe u sekuestrua një sasi lënde narkotike e dyshuar Heroinë, e ndarë në doza.

Grupi hetimor sekuestroi në cilësinë e provës materiale: 80 doza lëndë narkotike e dyshuar Heroinë, automjetin me targa AA 007 BE

Materialet i kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve” parashikuar nga neni 283/1 i Kodit Penal.