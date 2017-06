Shtohet kanceri anal, njihuni me shkaqet dhe simptomat

Tweet on Twitter

Një lloj i pazakontë i kancerit, është ai i kancerit anal, që zhvillohet në kanalin anal.

Kanali anal është një tub i shkurtër në fund të rektumit me anë të së cilës nxirrni jashtëqitjen.

Mësohet se shumica e njerëzve të prekur nga ky lloj kanceri e kanë kapur atë në faza shumë të hershme, kjo për shkakun se shpesh herë nuk shfaq simptoma ose simptomat e tij mund të ngatërrohen me lloje të tjera sëmundjesh.

Simptomat më të zakonshme të kancerit anal janë: Gjakderdhje nga anusi apo rektumi Dhimbje në zonën e anusit Kruarje anale Rritje të një mase në kanalin anal Ndryshime në lëvizshmërinë e zorrëve dhe ndryshime në jashtëqitje.

Nëse ju shqetësojnë simptoma të mësipërme duhet të konsultoheni menjëherë me mjekun. Kanceri anal është i lidhur ngushtë me infeksionet seksualisht të transmetueshme (SST), një prej këtyre infeksioneve është Human Papilloma Virus (HPV). Dëshmia e HPV është zbuluar në shumicën e kancereve anale. HPV është menduar të jetë shkaku më i zakonshëm i kancerit anal, transmeton gazeta shendeti.

Faktorët e rrezikut që ndikojnë në shfaqjen e kancerit anal: Mosha: shumica e njerëzve të prekur nga kanceri anal janë mbi 50 vjeç. Shumë partnerë seksual: njerëzit që kanë pasur shumë partnerë seksualë gjatë jetës së tyre kanë një rrezik më të madh për t’u prekur nga ky lloj kanceri.

Marrëdhëniet seksuale anale: rrisin rrezikun për t’u prekur nga ky lloj kanceri. Pirja e duhanit. Gjenetika: ata që kanë pasur raste në familje me kancer të qafës së mitrës, vulvës etj kanë shans më të lartë për t’u prekur nga kanceri anal. Human Papilloma Virus: prania e këtij infeksioni në trupin e njeriut rrit shansin për t’u prekur nga lloje të ndryshme kanceri, përfshirë edhe kancerin anal. Kanceri anal rrallë përhapet në pjesë të tjera të trupit. Vetëm një përqindje e vogël e tumoreve përhapen, por bëhen shumë të vështira për t’u trajtuar. Kanceri anal më së shpeshti përhapet në mëlçi dhe mushkëri.