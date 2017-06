Izrael – Shqipëri, kuqezinjtë e nisin mbarë, 0-1

Tweet on Twitter

Shqiperia shenon golin e pare ne ndeshjen me Izraelin, e vlefshme per Boterorin 2018.

Ka qene Armando Sadiku qe ka shenuar gol per Shqiperine ne minuten e 22-te te ndeshjes.

Gjithcka ka ndodhur pas nje aksioni e kombinimi te mire te futbollisteve tane para portes se Izraelit.

Kombëtarja shqiptare zhvillon sot transfertën ndaj Izraelit, ndeshje kjo e vlefshme për eliminatoret e botërorit “Rusi 2018”. Kuqezinjtë vijnë nga një periudhë aspak pozitive ku kanë regjistruar 5 humbje rradhazi.

Trajneri Gianni De Biasi i është rikthyer skemës 4-1-4-1, formacion me të cilin arriti të kualifikohej në kampionatin Europian.

Formacionet zyrtare

Izraeli: Goresh, Dasa, Tibi, Tzedek, Tvatha, Naço, Golasa, Kohen, Rafaelov, Sahar, Zahavi

Trajner: Elisha Levi

Shqipëria: Strakosha, Hysaj, Gjimshiti, Mavraj, Aliji, Kukeli, Roshi, Abrashi, Memushaj, Hyka, Sadiku

Trajner: Xhani De Biazi

Gjyqtar: Aleksei Kulbakov (Bjellorusi)